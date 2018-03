Consultingbureau voorspelt groot banenverlies in VS bij heffing op staal KVE

06 maart 2018

20u08

Bron: Belga 0 Economie De Trade Partnership, een niet partijgebonden consultingbureau omtrent internationale handel, heeft in een rapport gesteld dat de door president Donald Trump aangekondigde heffingen op de invoer van staal en aluminium uit alle landen ter wereld tot massaal banenverlies zal leiden. Dit heeft het ABC News vandaag gemeld.

Volgens de Trade Partnership zullen er in de Amerikaanse staal- en aluminiumsector tengevolge van de gestegen vraag inderdaad jobs bijkomen. Maar die opstoot zal veel kleiner zijn dan het verlies aan arbeidsplaatsen in andere sectoren vanwege de gestegen kost om met staal en aluminium te werken.

Het consultingbureau becijferde dat er 33.464 jobs zouden bijkomen en 179.334 zouden verloren gaan, of een netto verlies van 145.870 arbeidsplaatsen. Of kort samengevat: voor iedere bijkomende job gaan er meer dan vijf teloor.

Dit laatste zou dan in verschillende sectoren zijn zoals de landbouw, energie, voedsel en textiel, en verschillende soorten van bouw. Of ruwweg gesteld in elke andere sector van de Amerikaanse economie, zegt het rapport.