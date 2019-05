Commissie vraagt België om meer uitleg over begrotingscijfers: strafbankje dreigt AW

29 mei 2019

19u03

Bron: Belga 2 Economie De Europese Commissie vraagt de federale regering in een brief om meer uitleg bij de begrotingscijfers. De Commissie stelt volgende woensdag haar landenspecifieke beleidsaanbevelingen voor, maar dreigt in de marge daarvan een nieuwe ‘buitensporigtekortprocedure' tegen ons land voor te stellen omdat de schuldgraad niet snel genoeg wordt afgebouwd. Dat vernam Belga uit betrouwbare bron.

De tekortprocedure maakt deel uit van het Europees toezicht op de overheidsfinanciën van de verschillende lidstaten. Het is de bedoeling dat het tekort op de begroting niet meer dan 3 procent van het bbp bedraagt en dat de staatsschuld niet boven de 60 procent uitkomt. Van landen waar dat wel het geval is, wordt verwacht dat ze het tekort en/of de schuld gradueel afbouwen. Doen ze dat niet, of niet snel genoeg, dan kunnen die landen op voorstel van de Commissie in een buitensporigtekortprocedure worden geplaatst. In dat geval houdt de Commissie nauw toezicht op de sanering van de overheidsfinanciën.

België dreigt opnieuw op dat strafbankje terecht te komen, vernam Belga. De Commissie stelt vast dat de schuldgraad niet snel genoeg wordt afgebouwd, maar wil van België weten met welke factoren ze rekening moet houden in haar finale beoordeling. "Door een brief te sturen, geeft de Commissie overheden de kans om meer informatie te geven en aspecten te onderlijnen die in rekening moeten worden gebracht", luidt het. “De Belgische schuldgraad daalt, maar niet genoeg.”

Schuldgraad

Eind 2018 bedroeg die schuldgraad 102 procent van het bbp. In het stabiliteitsprogramma voor de periode 2019-2022 dat België in april bij de Commissie indiende, engageren de federale en regionale overheden zich ertoe die gezamenlijke schuld dit jaar met 1,5 procentpunt af te bouwen tot 100,6 procent en in 2020 met 2 procentpunten tot 98,5 procent. In haar jongste economische prognoses, die begin mei werden gepubliceerd, was de Commissie echter conservatiever in haar inschatting. Ze voorspelt een schuldgraad van 101,3 procent tegen eind 2019 en van 100,7 procent tegen eind volgend jaar.

Italië in hetzelfde schuitje

Ons land is overigens niet het enige dat vandaag een brief in de bus kreeg. Onder meer Italië kreeg een gelijkaardig schrijven. Als de Commissie zou beslissen dat het gerechtvaardigd is om tegen Rome een procedure op te starten, die in het slechtste geval uitmondt in een boete van 0,2 procent van het bbp, dreigt paniek op de financiële markten.

Woensdag 5 juni kennen we het verdict. Het zal dan ook duidelijk worden of België gebruik mag maken van de in het stabiliteits- en groeipact voorziene flexibiliteitsclausule voor structurele hervormingen. Die moet toelaten, zo hoopte de ontslagnemende federale regering althans, om in 2021 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken, zonder de economie te smoren.

Hervormingen

De hervormingen waarvoor de regering de clausule hoopt te mogen gebruiken, zijn de pensioenhervorming, de taxshift, de hervorming van de vennootschapsbelasting, de hervorming van de arbeidsmarkt en de hervorming van het openbaar ambt.