Comeos wil alle winkels zo snel mogelijk heropenen

21 april 2020

13u05

Bron: Belga 0 Economie Comeos, de sectorfederatie voor de kleinhandel, wil dat er bij de exit uit de lockdown geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen handelszaken -groot of klein, type of sector- om te mogen heropstarten. "Iedereen die de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kan naleven, zou zijn zaak moeten kunnen opstarten", pleitte CEO Dominique Michel dinsdag.

Hij wees erop dat de voedingswinkels en recentelijk ook doe-het-zelfketens de regels goed naleven. "Als de Veiligheidsraad toch een onderscheid gaat maken, dan organiseert ze oneerlijke concurrentie en dat is onaanvaardbaar voor onze bedrijven.”

We zitten momenteel met een gezondheidscrisis, laat die geen economisch bloedbad worden

Impact

De verplichte sluiting van niet-voedingswinkels heeft een enorme impact op de sector, zo becijferde Comeos. Elk dag gaat er 139 miljoen euro omzet verloren in de non-food. "De personeelskosten zijn weggevallen, maar andere kosten blijven wel doorlopen. Uit een bevraging begin april blijkt dat meer dan de helft van de handelszaken intussen met een liquiditeitsprobleem kampt", aldus Michel.



Hij ontving al verschillende signalen van bedrijven dat, indien de huidige lockdown nog even aansleept, ze het faillissement moeten aanvragen. "Het gaat niet alleen om kleine zaken, maar ook om middelgrote ketens. We zitten momenteel met een gezondheidscrisis, laat die geen economisch bloedbad worden", klinkt het. De Comeos-topman wees erop dat de handelssector de grootste werkgever van het land is.

De impact van de sluiting treft niet alleen de bedrijven, maar ook de staatskas. Per week verliest die volgens Comeos 100 miljoen euro, aan BTW- en RSZ-inkomsten vanuit de handelssector.

Eén criterium

Om te kunnen heropstarten, mag volgens Dominique Michel slechts één criterium gelden: "de gezondheid van het personeel en van de klanten". Volgens hem wordt er binnen de sector hard gewerkt om de maatregelen rond social distancing en hygiëne te kunnen naleven.

