Comeos en vakbonden komen tot ontwerpverklaring over heropstart winkels

29 april 2020

De vakbonden en Comeos, de federatie van de handel en diensten, hebben gisterenavond een gemeenschappelijke ontwerpverklaring uitgewerkt over de heropening van de winkels. Dat laat de Franstalige bediendebond CNE weten.

De vakbonden en werkgeversorganisaties Comeos, Unizo en UCM onderhandelen al enkele dagen over de omstandigheden waarin de winkels zullen heropenen. De vakbonden pleitten voor een catalogus veiligheidsmaatregelen die voor alle winkels verplicht zouden moeten worden.

Na urenlang overleg raakten vakbonden en werkgevers het eens over "een gemeenschappelijke ontwerpverklaring". Ze kwamen overeen om ook geen verdere commentaar te geven over de inhoud tot donderdagmiddag. "Ondertussen raadpleegt iedereen zijn achterban", zegt Delphine Latawiec, nationaal secretaris handel van de CNE. "Maar het is duidelijk dat dit eerste ontwerp in de juiste richting gaat."

Een mogelijk akkoord zou zowel voor kleine als grote winkels gelden. De Nationale Veiligheidsraad communiceerde vorige vrijdag dat de winkels op 11 mei mogelijk heropenen. De vakbonden willen dat alle maatregelen genomen worden die nodig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan.