Colruyt verwacht dit jaar meer winst dan de 372 miljoen van vorig jaar HR

25 september 2019

20u14

Bron: Belga 2 Economie Colruyt verwacht in het huidige boekjaar 2019-2020 iets meer nettowinst te maken dan de 372 miljoen euro van vorig jaar. Dat verklaarde topman Jef Colruyt woensdag, op de algemene vergadering van de supermarktketen.

Zijn uitspraak is verrassend, want analisten gaan volgens het persagentschap Bloomberg uit van een lagere nettowinst, gemiddeld 364,8 miljoen euro (-1,9 procent). Met de komst van Jumbo op de Belgische markt verwachten analisten dat de concurrentie nog zal toenemen.

Op de algemene vergadering klonk het ook nog dat Colruyt geen plannen heeft om winkels te openen of overnames te doen in Nederland. “De markt is er oververzadigd”, aldus COO Retail Marc Hofman. In Frankrijk daarentegen plant Colruyt wel nog nieuwe winkels te openen, aan een tempo van vijf à zeven winkels per jaar. In Nancy komt er een nieuwe regionale logistieke hub.

Bekijk ook: “Jumbo wordt niet goedkoopste supermarkt van België”