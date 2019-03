Colruyt neemt fietsspeciaalzaak ‘Fiets!’ over en gaat keten uitbreiden HR

21 maart 2019

10u35

Bron: Begla 0 Economie De groep Colruyt neemt een belang van 75 procent in fietsspeciaalzaak Fiets!. Dat heeft de retailer uit Halle bekendgemaakt. De fietsketen wil nieuwe winkels openen.

Colruyt verwerft een belang van 75 procent door middel van een kapitaalverhoging. De groep heeft ook een optie om het belang op termijn te verhogen tot 100 procent. Het huidige management blijft aan boord en behoudt een kwart van de aandelen. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Fiets! telt elf fietsspeciaalzaken in Vlaanderen, maar heeft ambitie om de komende jaren nieuwe zaken te openen. "In 2019 zijn de eerstvolgende winkelopeningen voorzien", aldus het bedrijf. Op hoeveel winkels de keten mikt, wil Dieter Struye, directeur non-food bij de Colruyt groep, niet kwijt.

Fiets! heeft een reorganisatie achter de rug, waarbij vorig jaar vijf vestigingen dienden te sluiten. De keten verslikte zich ook in een overname in Nederland. "De reorganisatie vorig jaar was succesvol", betoogt Fiets!-CEO Michel Verhaeren. "We waren ook op zoek naar nieuwe investeerders, niet alleen met centen maar ook met de nodige kennis. Zo kwamen we uit bij de Colruyt-groep. Er was meteen een goede klik. Colruyt is een droompartner", aldus Verhaeren.

Duurzame mobiliteit

Ook de retailer is blij de overname van Fiets!. De groep is al actief in de non-food met Dreamland, Dreambaby en Collishop. Daarbij komt nu een aanbod aan fietsen. Dat past ook in het belang dat de groep hecht aan duurzame mobiliteit. "Deze investering kadert in onze langetermijnvisie: we willen de consument een meerwaarde bieden in de verschillende fases van zijn leven én verder investeren in duurzame mobiliteit", zegt Marc Hofman, COO Retail van de Colruyt-groep.