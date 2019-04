Colruyt koopt voortaan vlees rechtstreeks bij de boeren aan kv

06 april 2019

05u03

Bron: Belga 0 Economie Colruyt gaat rundvlees rechtstreeks bij de boeren aankopen. De veehandelaar wordt gepasseerd, bericht De Standaard vandaag.

Colruyt Group (Colruyt, Spar, Okay, Bio-planet, enzovoort) zegt dat het door rechtstreeks rundvlees in te kopen de toeleveringsketen korter én transparanter zal maken. De rechtstreekse aankoop betekent dat Colruyt de groothandelaar én de vee­handelaar passeert én de relatie met de slachthuizen hertekent. Die laatste worden pure dienstverleners die tegen een bepaalde kostprijs de runderen slachten. De boer krijgt een hogere prijs én een afnamegarantie.

Colruyt vermoedt dat dit initiatief, dat met negentig boeren start en goed is voor 10 procent van het rundvlees dat Colruyt Group inkoopt, zal groeien. In het model moeten de boeren zich wel groeperen in een producentenorganisatie. "Het kan een gamechanger worden. We hopen dat ons voorbeeld gevolgd wordt", zegt Stefan Goethaert, de algemeen directeur Colruyt Group ­Fine Food.



Hendrik Vandamme, de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), is sceptisch. "Ik begrijp dat boeren zich willen groeperen. Dat is zinvol als het een meerwaarde kan creëren, waardoor de veehouders kostendekkend kunnen werken. Mijn vraag is bij wie de meerwaarde ­terechtkomt.”