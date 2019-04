Colruyt Group introduceert herbruikbare zakjes voor groenten en fruit: 5 zakjes voor 2,50 euro

TVC

02 april 2019

09u23 0 Economie In de winkels van de Colruyt Group zal je tegen eind oktober geen plastic wegwerpzakjes meer vinden om groenten en fruit in steken. Ze worden vervangen door herbruikbare polyester zakjes, die 0,55 euro per stuk zullen kosten. Voor vijf zakjes betaal je 2,50 euro. De groep verwacht met de actie 150 miljoen plastic zakjes per jaar te besparen.

Colruyt Group liet een herbruikbaar zakje ontwikkelen dat meer dan 100 keer hergebruikt kan worden. Het doorzichtige zakje kan gewassen worden in de wasmachine, en kan tot 4 kg aan producten dragen. Aan de kassa wordt het tarragewicht (37gram) automatisch verrekend, zodat de klant enkel betaalt voor het nettogewicht van groenten en/of fruit.

Het nieuwe zakje zal ons toelaten jaarlijks ongeveer 150 miljoen plastic zakjes te vermijden Christophe Dehandschutter, verkoopsdirecteur van Colruyt

“We blijven sterk geloven in de verkoop van onverpakte groenten en fruit”, zegt Christophe Dehandschutter, verkoopsdirecteur van Colruyt. “De keuzemogelijkheid en het gemak voor de klant staan hierbij centraal. We zijn daarom blij een zo duurzaam mogelijke oplossing te kunnen voorstellen, die ook rekening houdt met het gebruiksgemak voor de klant. Met de medewerking van al onze klanten zal het nieuwe zakje ons toelaten jaarlijks ongeveer 150 miljoen plastic zakjes te vermijden.”

50 pilootwinkels

Op 19 juni 2019 wordt gestart in 50 pilootwinkels: alle Bio-Planet winkels (29) en 21 voedingswinkels van Colruyt, OKay, OKay Compact en Spar Colruyt Group in de 2 regio’s Lier, Kortrijk, Bergen en Dinant. Zij zullen als eerste alle zakjes voor eenmalig gebruik voor groenten en fruit volledig schrappen uit de winkels

In deze 50 pilootwinkels krijgen alle Xtra-klanten van Colruyt Group bij hun eerste aankoop van groenten of fruit gratis vijf herbruikbare zakjes. Bij de nationale uitrol in oktober 2019 zal dit initiatief herhaald worden in alle andere winkels.