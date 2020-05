Collega's achter plexiwanden en koffieautomaat en lift bedienen met je smartphone? Hoe uw kantoor er na coronatijden uit kan zien JOBR

18 mei 2020

12u24

Bron: BBC 0 Economie Na wekenlang thuiswerken en online vergaderen, beginnen heel wat Belgen hun werkdagen voor een deel opnieuw op kantoor door te brengen. Velen snakken ernaar de keukentafel opnieuw om te ruilen voor een echt bureau in een kantoorruimte. Maar gaat dat kantoor er na deze coronapandemie nog hetzelfde uitzien als ervoor? En waar gaan we allemaal rekening mee moeten houden?

Een kantoorruimte is een plek waar vaak veel mensen samenkomen. Geen ideale omstandigheden in pandemietijden, dus. Zolang er geen vaccin is, blijft het opletten geblazen en moeten extra voorzorgsmaatregelen een nieuwe opflakkering van het virus voorkomen. Amerikaanse experten suggereren alvast dat het kan helpen om het aantal personeelsleden op de werkvloer te beperken en met een doorschuifsysteem te werken, hygiëne centraal te stellen en werkruimtes te reorganiseren.

Investeringen

Volgens het Amerikaanse designbureau Unispace, dat zich bezighoudt met het inrichten van werkplekken en kantoren, zullen bedrijven nu geen enorme investeringen doen om werkruimtes volledig te herinrichten. Bedrijven zullen volgens hen eerder kiezen voor snelle, maar efficiënte oplossingen: denk aan bijvoorbeeld plexischermen tussen verschillende werknemers.

De kans bestaat dat een gespreid personeelsbestand de nieuwe standaard wordt Unispace

Daarnaast keren sommige bedrijven ook terug naar het systeem van kleine privékantoren. Grote centrale werkplekken zijn dan ook plaatsen waar meer mensen bij elkaar zitten en waar social distance moeilijker te bewaren is. Ook bestaat de kans dat een gespreid personeelsbestand de nieuwe standaard wordt. Zo zal een deel van het personeel van thuis uit werken, terwijl een ander deel op kantoor zit. Met een wisselsysteem kunnen beide groepen dan regelmatig afwisselen. Wanneer voldoende bedrijven dit doen, zal dat ook een positief effect hebben op de bezetting van het openbaar vervoer. Af en toe samenkomen op kantoor zal wel mogelijk en nodig blijven, om samen ideeën te bedenken of problemen op te lossen.

Bijtende producten

De Amerikaanse experten zijn er ook van overtuigd dat er door deze pandemie meer bewustzijn zal ontstaan over besmettelijke ziektes. Ons gedrag wordt aangepast en hygiëne komt voorop te staan. Ontsmetten wordt een gewoonte, en dus denken designexperten eraan in kantoren meer materialen te gebruiken die bestand zijn tegen reiniging met bijtende producten. Zo zal er binnenkort misschien meer voor steen of laminaat gekozen worden. Daarnaast zullen sommige bedrijven er ook voor kiezen hun werkruimtes na de werkuren te desinfecteren met UV-licht. Dat licht doodt een groot deel van de bacteriën.

Contactloos

Een andere, maar duurdere oplossing is het ‘contactloze kantoor’. Hier wordt contact met veelgebruikte knoppen en toetsen vermeden. Zo kan je liften of koffiemachines bijvoorbeeld bedienen met je smartphone. Daarnaast kunnen conferentieruimten worden uitgerust met spraaktechnologie en kunnen deuren of toiletten uitgerust worden met sensoren, zodat je deze ook niet meer hoeft aan te raken. Ten slotte is zelfbediening in bedrijfsrestaurants binnenkort misschien ook verleden tijd, zodat niet iedereen dezelfde plateaus, borden of hetzelfde bestek hoeft aan te raken.

