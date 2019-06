Cofinimmo koopt vijftien Belgische woonzorgcentra voor 300 miljoen euro mvdb

26 juni 2019

19u59

Bron: Belga 2 Economie De Belgische vastgoedgroep Cofinimmo heeft woensdag uiteindelijk vijftien woonzorgcentra overgenomen, allemaal in ons land. Het gaat om een investering van circa 300 miljoen euro.

Het Bel20-bedrijf neemt vijftien rusthuizen over in Oost-Vlaanderen, het Brussels gewest, Vlaams- en Waals-Brabant, Limburg, Luik en Antwerpen. In totaal gaat het om meer dan 1.500 bedden.

Cofinimmo betaalt de transacties in aandelen. Door de transactie overschrijdt de waarde van de portefeuille de kaap van vier miljard euro. Die portefeuille bestaat nu voor 54 procent uit zorgvastgoed. De rest bestaat uit kantoren en een pakket cafés overgenomen van AB InBev.