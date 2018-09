Coca-Cola wil wiet in frisdranken mengen LB

17 september 2018

17u36

Bron: Bloomberg, CNN, De Tijd
Economie
Coca-Cola lonkt naar de groeiende markt van frisdranken die cannabis-bestanddelen bevatten. Vandaag verklaart de frisdrankgigant dat het CBD, het pijnstillende maar niet psychoactieve bestanddeel van de wietplant, overweegt te mengen in wat het "gerichte welzijnsdrankjes" noemt. Coca-Cola voert gesprekken met de Canadese wietkweker Aurora Cannabis om samen dergelijke drankjes te ontwikkelen.

CBD, dat de gebruiker niet stoned maakt maar gebruikt wordt tegen ontstekingen, pijn en misselijkheid, is het hoofdbestanddeel van de zogenaamde 'wietolie' die in ons land nog steeds verboden is, ook voor medische toepassingen. Zakenblad Bloomberg rapporteerde als eerste de interesse van Coca-Cola. Over een mogelijk samenwerkingsakkoord wilden Coca-Cola noch Aurora Cannabis commentaar geven.

Enorm potentieel

"Er gebeurt op dit vlak heel veel de laatste tijd en we zijn van oordeel dat het een groot potentieel heeft", stelt Aurora-woordvoerster Heather MacGregor. "De cannabisindustrie heeft wereldwijd een enorm potentieel".

Constellation Brands, het moederbedrijf van onder meer biermerk Corona en wodkamerk Svedka, kondigde vorige maand aan dat het een bijkomende 4 miljard dollar pompt in het Canadese wietbedrijf Canopy Growth. Lagunitas, een biermerk dat in de portefeuille van Heineken zit, heeft al een drankje dat THC bevat, het psychoactieve bestanddeel van cannabis. Daar word je dus wel stoned van en het kan voorlopig enkel in Californische wietapotheken gekocht worden. Ook Molson Coors en Diageo, de brouwer van Guinness, houden gesprekken met cannabisproducenten.

Canada staat op het punt het recreatieve gebruik van cannabis te legaliseren. In de VS is het nog een illegale drug, maar enkele staten hebben wiet gedecriminaliseerd.

In juni keurde de Food and Drug Administration, het Amerikaanse overheidsagentschap dat de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert, het middel Epidiolex tegen epilepsie goed. Het is het eerste medicijn op basis van cannabis dat in de VS wordt goedgekeurd.