Coca-Cola wil afslanken met 4.000 vrijwillige vertrekken kv

28 augustus 2020

16u34

Bron: Belga 0 Economie Drankengigant Coca-Cola reorganiseert en wil het met minder personeel gaan doen. In eerste instantie wil het bedrijf vierduizend mensen laten gaan met vrijwillige vertrekken, zegt het vandaag in een mededeling. In een later stadium kan er ook sprake zijn van ontslagen.

Het bedrijf werkt momenteel met zeventien 'business units', in vier delen van de wereld. Dat wordt gestroomlijnd in negen units, nog steeds in vier werelddelen. De drankenproducent wil minder dubbel werk en wil producten sneller op grote schaal laten evolueren.

Een van de gevolgen daarvan is een kleiner personeelsbestand, met vrijwillige vertrekken en ontslagen. In eerste instantie wil het bedrijf vierduizend personeelsleden een deal voor vrijwillig vertrek aanbieden. Het gaat om banen in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico. Daarna zullen ook andere delen van de wereld aan bod komen. Met de regeling wil Coca-Cola het aantal ontslagen tot een minimum beperken. Het bedrijf rekent op een kost tussen 350 en 550 miljoen dollar voor de inkrimping.



"We zijn al enkele jaren bezig met de transformatie van het bedrijf", zegt CEO James Quincey vandaag in de mededeling. Het doel moet volgens hem een marketing zijn die inzet op meer groei en een bedrijf dat dichter bij de klanten staat.