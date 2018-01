Coca-Cola pakt uit met nieuwe 'Fuze Tea' Heidi Gabel

20u05
Het nieuwe ijstheemerk komt in België in vier varianten op de markt. Economie Drankengigant Coca-Cola laat een nieuw ijstheemerk los op ons land: 'Fuze Tea'. Met minder suiker en meer natuurlijke ingrediënten, wil de Amerikaanse multinational zo ook bij niet-frisdrankdrinkers meer in de smaak vallen.

'Fuze Tea' vind je in België in vier smaken in de supermarktrekken: Green Tea Mango Chamomile (met mango en kamille), Black Tea Peach Hibiscus (perzik en de hibiscusbloem) en een bruisende en niet-bruisende variant van Black Tea Lemon, een beetje de ijsthee zoals we die gewoon zijn. "Fuze Tea is een fusie van vruchtensap, thee- en kruidenextracten. Het is caloriearm, maar toch lekker", klinkt het bij Coca-Cola, die het product ineens in 37 Europese landen introduceert. Dat toont ineens hoezeer de drankengigant gelooft in de ijsthee: het was al tien jaar geleden, van bij de lancering van Coca-Cola zero sugar, dat een nieuw merk nog zo grootst in de markt werd gezet.

Waarom Coca-Cola nu ook nog ijsthee wil gaan verkopen? Net als andere producenten merkt de Amerikaanse multinational dat consumenten, met de zogenaamde millennials voorop, het vandaag liever wat gezonder aan toen. Zonder daarbij in te boeten op smaak, welliswaar. IJsthee biedt daarop een smakelijk antwoord. "Het is het snelst groeiende drankje, na water", weet marketingdirecteur Céline van den Rijn. Frisdrankverkopen daarentegen blijven wel op peil, maar nemen amper nog toe. "We geloven dus dat de tijd rijp is om ons merkenportfolio nog te verbreken, en een belangrijke rol te gaan spelen in thee." Fuze Tea kan je vandaag al proeven al in de meeste warenhuizen en horecazaken, in zowel blikjes (250 ml), glazen (200 ml) als grote en kleine petflessen (1,25 l en 400 ml).