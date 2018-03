Coca-Cola lanceert voor het eerst een alcoholisch drankje HR

07 maart 2018

11u22

Bron: BBC, Financial Times 82

Coca-Cola lanceert voor het eerst in zijn geschiedenis een alcoholische drank. Het gaat om 'Chu-Hi' een een bruisend Japans drankje met een vleugje alcohol, dat vooral populair is bij vrouwen.

Het frisdrankbedrijf lanceert het drankje alleen in Japan. "Het gaat om een bescheiden experiment, voor een heel specifiek deel van onze markt", zegt een woordvoerder. "Ik denk niet dat er in de rest van de wereld soortgelijke experimenten zullen volgen." Chu-Hi is heel populair in Japan. Het is een bruisend drankje dat op smaak wordt gebracht met een vleugje Shochu, een Japanse gedistilleerde drank op basis van rijst, bruine suiker en zoete aardappel. Het drankje bevat meestal tussen de 3 en de 8 procent alcohol en is vooral populair bij vrouwen. "Dit is een voorbeeld van hoe we blijven zoeken naar opportuniteiten, ook buiten onze core business", klinkt het nog. Coca-Cola vecht wereldwijd tegen een dalende verkoop omdat consumenten koolzuurhoudende dranken meer en meer mijden omwille van gezondheidsredenen.