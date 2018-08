Coca-Cola koopt Britse koffieketen Costa voor 4,4 miljard euro SVM

31 augustus 2018

10u28

De Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola koopt de Britse koffieketen Costa. De deal heeft een waarde van bijna 4 miljard pond, omgerekend bijna 4,4 miljard euro.

Costa wordt overgenomen van hotel-, coffeeshop- en restauranteigenaar Whitbread, die de keten in 1995 in handen kreeg voor 19 miljoen pond. Toen Costa in 1971 door de broers Bruno en Sergio Costa opgericht werd, had het slechts 39 filialen.

De afgelopen jaren groeide Costa fors. Momenteel heeft het meer dan 2.400 verkooppunten in Groot-Brittannië en is het in 31 landen actief. Costa Express heeft daarnaast nog eens ruim 8.000 verkoopautomaten. De keten is niet actief in België. Costa was een van de weinige grote koffieketens die nog in de etalage stond na een overnamegolf in de sector.

De internationale drankenbranche is de afgelopen tijd sowieso flink opgeschud. Onlangs nam Coca-Cola al een minderheidsbelang in sportdrankjesmaker Bodyarmor om zo haar activiteiten buiten suikerhoudende frisdrank te versterken. Concurrent PepsiCo nam het Israëlische frisdrankenbedrijf SodaStream over, dat onder meer een frisdrankautomaat voor thuis maakt.