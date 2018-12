Co-worken met kaviaar en champagne: eerste vijfsterrenwerkplek opent in Brussel Nina Dillen

07 december 2018

17u01 1 Economie Een lederen bureaublad, lunch bereid door een Michelinchef en barista's die jouw kop kantoorkoffie verzorgen: bij co-workingspace Welkin and Meraki in Brussel krijgt flexwerken een luxueus gouden randje. “Een gammel tafeltje in een koffiebar is ook charmant. Tot het internet wegvalt.”

In de Brusselse Europawijk opende vandaag de nieuwe flexwerkplek “Welkin and Meraki”, een project van ondernemer Alain Brossé. Achterovergeleund in een design bureaustoel slurp je er koffie op basis van een uitgebalanceerde bonenmengeling uit Congo, Brazilië, Costa Rica én Ethiopië. TL-lampen zijn ingeruild voor warmere exemplaren, om migraine te voorkomen maar ook om jouw huid een gezonder tintje geven - je weet nooit wie je tegenkomt bij het netwerken. Wie honger krijgt van al dat zwoegen achter zijn bureau met lederen toplaag (“Dat schrijft aangenamer,” dixit Brossé), kan een lunch consumeren die Michelinchef Benoit Dewitte klaarmaakt.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

HLN