Citibank eist via rechter 148 miljoen terug die het per ongeluk aan firma stortte

18 augustus 2020

12u51

Citibank, een dochter van Citigroup, heeft per ongeluk een bedrag van 756 miljoen euro op enkele rekeningen gestort. Sommige begunstigden toonden begrip voor de "operationele vergissing" en maakten het geld opnieuw aan de bank over. Maar niet het New Yorkse investeringsbedrijf Brigade Capital. Zij weigerden om 148 miljoen euro terug te storten. Citigroup stapte naar de rechter.

Opmerkelijk dat de derde grootste bank van de VS een bedrag van maar liefst 900 miljoen dollar (756 miljoen euro) per vergissing heeft overgemaakt aan schuldeisers van Revlon, het bekende cosmeticabedrijf dat in woelig water terechtkwam in deze coronaperiode. Citigroup was van plan zich terug te trekken uit de administratieve afhandeling van de leningen voor Revlon en daar liep het fout.

Er werd vorige week per ongeluk 756 miljoen euro doorgesluisd naar geldschieters van Revlon. Het duurde niet lang of de blunder kwam aan het licht. “Citibank vroeg toen meteen het geld terug aan de begunstigden”, staat er in het dossier dat de bank indiende bij het federale gerechtshof. Sommigen deden dat ook, anderen niet. Bij die laatsten ook Brigade Capital, tegen wie Citigroup nu procedeert.

Brigade zou normaal intresten ontvangen op een lening van 174,7 miljoen dollar (146,8 miljoen euro), maar het zag in plaats daarvan plots 176,2 miljoen dollar (148 miljoen euro) op de rekening verschijnen. Brigade weigerde dat riante bedrag terug te storten, “ook al was er kristalhelder bewijs dat de betalingen per vergissing waren gebeurd”. Citigroup voegt er in de klacht nog aan toe dat het geld van de bank was, niet van Revlon.

Brigade heeft als schuldeiser zelf een proces lopen tegen Revlon omdat het niet akkoord gaat met de plannen voor schuldherstructurering.