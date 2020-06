Cirque du Soleil vraagt bescherming tegen schuldeisers kv

29 juni 2020

18u46

Bron: Newswire 454 Economie Cirque du Soleil heeft schuldbemiddeling aangevraagd, zo kondigt de organisatie zelf aan, terwijl het werkt aan een herstructurering. 3.480 medewerkers verliezen hun baan.



Cirque du Soleil, dat werd opgericht in 1984 in het Canadese Montreal, is de grootste moderne circusproducent ter wereld. Het bedrijf zat in slechte papieren als gevolg van de talloze geannuleerde voorstellingen wegens de Covid-19-pandemie.

3.480 mensen op straat

De circusproducent kondigt een herstructurering aan en krijgt daarvoor 300 miljoen Amerikaanse dollar (267 miljoen euro) aan steun, waaronder 200 miljoen Amerikaanse dollar (178 miljoen euro) van Investissement Québec, het investeringsbedrijf van de Canadese provincie die de thuisbasis vormt van het circus.



In het kader van de herstructurering verliezen 3.480 medewerkers, die in maart al op inactief werden gezet, hun baan. Het bedrijf is van plan om een grote meerderheid van de getroffen personeelsleden opnieuw aan te werven zodra de operaties weer hervatten.

Aangezien de shows in Las Vegas en Orlando naar verwachting sneller weer zullen opstarten dan de andere voorstellingen, worden de personeelsleden van die voorstellingen niet getroffen door de maatregelen, opdat ze zo snel mogelijk weer kunnen ingezet worden zodra het verbod op grote publieke bijeenkomsten opgeheven wordt en de operaties kunnen hervatten.

“Kordaat” optreden nodig

Daniel Lamarre, CEO van Cirque du Soleil zei vandaag in een verklaring dat het bedrijf meer dan 36 jaar erg succesvol was, tot het coronavirus toesloeg en de organisatie nu “kordaat” moet optreden om zijn toekomst veilig te stellen. “De robuuste inzet van de sponsors - inclusief extra fondsen om onze getroffen werknemers, onderaannemers en partners, die allemaal belangrijk zijn voor het rendement van Cirque, te ondersteunen - weerspiegelt ons gezamenlijk geloof in de kracht en het langetermijnpotentieel van ons merk,” stelde hij. “Ik kijk ernaar uit om onze activiteiten opnieuw op te bouwen en samen te werken om opnieuw het magische spektakel te creëren dat Cirque du Soleil is voor onze miljoenen fans over de hele wereld.”

De herstructurering zou naar verwachting pas in de herfst afgerond worden. Het is nog onduidelijk wanneer het bedrijf opnieuw met voorstellingen wil starten.