Chris Burggraeve (ex-AB Inbev) investeert in 'Amazon van de wiet'

Chris Burggraeve, tot vijf jaar geleden marketingdirecteur bij brouwer AB InBev, heeft zich de laatste tijd op een nieuwe sector geworpen in de Verenigde Staten: die van de softdrugs. De 52-jarige Belg is er aan zijn tweede investering toe.

De meest recente investering is er eentje in greenRush, de naar eigen zeggen grootste onlinemarktplaats om cannabis legaal te kopen, of "het Amazon van de wiet". De start-up uit San Francisco haalde bij verschillende investeerders 3,6 miljoen dollar op en Burggraeve gaat er deel uitmaken van de adviesraad.

"Sociaal verantwoord gebruik"

De Belg is ook medeoprichter van Toast, een onderneming die op maat samengestelde en voorgerolde joints verkoopt. "Dit is een van de snelst groeiende categorieën wereldwijd", aldus Burggraeve. "Waarom? Omdat de mensen het willen." Hij benadrukt dat zijn investeringen focussen op sociaal verantwoord gebruik.

Er is in de Verenigde Staten nog een federaal verbod op marihuana, maar in acht staten is de softdrug toegelaten voor recreatief gebruik. In nog eens 21 staten is de drug toegestaan voor medicinaal gebruik. Vierenzestig procent van de Amerikaanse bevolking zou het federale verbond opgeheven willen zien.