Chipsector, brexit en afzwakking wereldeconomie zorgen voor rode cijfers op Wall Street HR

27 maart 2019

21u23

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met rode cijfers gesloten. De chipsector op Wall Street kwam onder druk te staan door een winst- en omzetwaarschuwing van de Duitse chipreus Infineon, die met een beschuldigende vinger onder meer wees naar de zwakkere vraag uit China. Ook de brexitperikelen en zorgen over de afzwakking van de wereldeconomie bleven boven de markt hangen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.625,59 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2805,37 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,6 procent kwijt op 7643,37 punten.

Grote chipbedrijven als Micron Technology, Texas Instruments, Intel, NXP Semiconductors, AMD en Qualcomm zakten tot 3,1 procent. De boodschap van Infineon wakkerde de reeds bestaande zorgen in de sector aan. Zo kwam Micron eerder al met mindere vooruitzichten.

Beleggers in Qualcomm verwerkten verder ook een uitspraak in de aanhoudende patentstrijd met Apple. De Amerikaanse toezichthouder International Trade Commission (ITC) ging vooralsnog niet mee in de eis van Qualcomm om een importban op bepaalde iPhones in te stellen. Apple won 0,9 procent aan beurswaarde.

Boeing

Boeing ging 1 procent omhoog. De vliegtuigbouwer kwam met een software-update voor de 737 MAX, plus het standaard inbouwen van een extra veiligheidssysteem en meer pilotentraining, na twee crashes met dat type in korte tijd. Daardoor staan alle ruim 300 737 MAX-vliegtuigen wereldwijd momenteel aan de grond.

Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines steeg 2,2 procent, ondanks een neerwaartse bijstelling van de eigen groeiramingen. De problematiek met 737 MAX-toestellen zorgde vooralsnog voor een omzetdaling in het eerste kwartaal van 2019 van 150 miljoen dollar.

Elon Musk

Tesla (plus 2,6 procent) stond eveneens in de belangstelling van beleggers. De nieuwe voorzitter van de autobouwer Robyn Denholm verdedigde het omstreden twittergedrag van topman Elon Musk.

De euro was 1,1251 dollar waard, tegen 1,1254 dollar bij het Europese beursslot. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 59,36 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 67,80 dollar per vat.