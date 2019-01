Chipgigant Intel verrast belegger met zwakke vooruitzichten IB

25 januari 2019

01u36

Bron: Belga 0 Economie Nieuwe financiële vooruitzichten van de Amerikaanse chipgigant Intel vallen slecht bij beleggers op Wall Street. Het aandeel ging vandaag in de nabeurshandel in New York stevig onderuit. Volgens analisten heeft Intel last van de zwakkere vraag naar iPhones bij Apple.

Topman Bob Swan legt in een toelichting uit dat Intel voorzichtig is in zijn voorspellingen vanwege de zwakkere groei van de wereldeconomie en de mogelijke impact van geopolitieke spanningen. Hij denkt wel dat Intel in staat moet zijn om in 2019 net als in 2018 recordresultaten neer te zetten. Ook verhoogt hij het dividend.

Intel rekent voor het lopende kwartaal op een winst per aandeel van 0,81 dollar en een omzet van 16 miljard dollar. Maar analisten gingen gemiddeld uit van een winst van 0,96 dollar per aandeel en 17,3 miljard dollar aan opbrengsten.

Tegenvallende resultaten

Ook de resultaten van het vierde kwartaal vielen de analisten tegen. Het concern voerde zijn omzet in deze periode op jaarbasis met 9 procent op tot 18,7 miljard dollar. Onder de streep bleef 5,2 miljard dollar over, wat overeenkomt met 1,12 dollar per aandeel.