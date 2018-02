Chinese overheid neemt controle over bij eigenaar Fidea en Bank Nagelmackers HR

23 februari 2018

13u26

Bron: Belga 0 Economie De Chinese overheid plaatst verzekeringsreus Anbang tijdelijk onder curatele. Anbang is in ons land eigenaar van verzekeraar Fidea en Bank Nagelmackers. Maar de ingreep heeft in ons land geen negatieve impact, zegt topman Tim Rooney van Anbang Belgium. "Voor ons, hier in België, is het business as usual", verduidelijkt hij.

De Chinese overheid neemt voor minstens een jaar de controle over bij Anbang. Die periode kan indien nodig met nog eens een jaar worden verlengd. De maatregel van Peking gaat niet gepaard met een nationalisatie van het kapitaal en de verzekeraar blijft functioneren als een privégroep, verzekert de Chinese toezichthouder op de verzekeringsmarkt. Peking neemt het bedrijf niet over, maar neemt er tijdelijk wel het roer in handen. Dat was nodig omdat "illegale activiteiten de solvabiliteit van het bedrijf" in gevaar brachten, klinkt het.

Tegen oprichter Wu Xiaohui wordt een onderzoek wegens mogelijke fraude opgestart. Xiaohui nam in juni ontslag, officieel om "persoonlijke redenen", maar al snel circuleerde het gerucht dat de man was opgepakt. Hij wordt er door de overheid van beschuldigd zich te hebben beziggehouden met illegale activiteiten die ook de financiële positie van het concern in gevaar hebben gebracht. Verdere details over die illegale activiteiten werden niet bekendgemaakt.

Waldorf Astoria-hotel

Anbang werd in 2004 in de stad Ningbo opgericht en groeide op enkele jaren tijd uit van een eenvoudige verzekeraar met specialisatie in de automobiel- en immobiliënsector tot een internationale gigant. Sinds 2014 zette het bedrijf zich op de kaart als grote investeerder buiten de eigen landsgrenzen. Zo kocht Anbang vastgoed en financiële dienstverleners in Europa en de VS. Anbang is onder meer de eigenaar van het Waldorf Astoria-hotel in New York.

In België kocht Anbang in 2015 verzekeraar Fidea. Datzelfde jaar werd ook Delta Lloyd Bank overgenomen en vervolgens omgedoopt tot Nagelmackers. In Nederland kochten de Chinezen onder meer verzekeraar Vivat.

Een ondoorzichtige structuur en stijgende schulden brachten de Chinese verzekeraar evenwel in diskrediet. Toen de overheid vorig jaar aankondigde de rem te gaan zetten op "irrationele investeringen" door Chinese bedrijven, zoals hotels, vastgoed en sportclubs, had ze Anbang al op het oog. Ook andere partijen als Dalian Wanda, HNA en Fosun worden in de gaten gehouden omdat ze zich diep in de schulden hebben gestoken voor allerlei aankopen.

De maatregel van Peking gaat niet gepaard met een nationalisatie van het kapitaal en de verzekeraar blijft functioneren als een privégroep, benadrukt de toezichthouder. "Beide bedrijven worden onafhankelijk beheerd en gecontroleerd door de Nationale Bank van België", stelt ook de topman van Anbang Belgium gerust.