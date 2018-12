Chinese internetreus Alibaba investeert 75 miljoen euro in Luik SVM ADN

05 december 2018

13u19

Bron: Belga 4 Economie Alibaba gaat op de Luikse luchthaven 75 miljoen euro investeren om er zijn eerste logistieke hub van Europa in onder te brengen. Dat heeft de Chinese internetreus gezegd naar aanleiding van de officiële ondertekening van de intentieverklaring tussen Alibaba enerzijds en België en Wallonië anderzijds. Die ceremonie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Waalse en federale regeringen, onder wie ook premier Charles Michel.

Vorige week keurde de raad van bestuur van de Luikse luchthaven unaniem de komst van Alibaba goed. Die is goed voor 3.000 nieuwe banen, waarvan 900 directe. Luik zal -net zoals Hong Kong, Dubai, Kuala Lumpur en Moskou, deel uitmaken van het wereldwijde netwerk van Cainiao, het logistieke dochterbedrijf van Alibaba dat op de site een distributiecentrum wil bouwen van 220.000 vierkante meter. De investering in de hub beloopt ongeveer 75 miljoen euro. De opstart van de eerste commerciële activiteiten is gepland voor begin 2021.

Premier Charles Michel, die ondanks de huidige politieke crisis toch zijn opwachting maakte, benadrukte het belang van de investering voor de Belgische en de Waalse economie. “Met het aantrekken van een dermate groot bedrijf geven we een sterk signaal, onder meer naar andere grote economische actoren ter wereld. Ons land beschikt over sterke troeven en over het vermogen om zich verder te ontwikkelen”, aldus Michel. De premier had het voorts over een “historische dag” en “een erg belangrijk moment, niet alleen voor België”.

“Win-win”

Michel klopte zichzelf op de borst dat hij tijdens verschillende ontmoetingen met Jack Ma, de grote baas van Alibaba, heeft kunnen aantonen in welke mate ons land aantrekkelijker is geworden voor investeerders, het resultaat van de hervormingen die hij met zijn regering doorvoerde, klonk het.

Nog volgens de premier kondigt de investering het begin aan van sterke banden tussen België en China. De ondernemingen van beide landen gaan samenwerken, onder andere in het kader van het mondiaal platform voor elektronische handel eWTP dat door Alibaba werd ontwikkeld. Dat platform maakt het specifiek voor kmo’s eenvoudiger om deel te nemen aan internationale handel. “Het gaat om een win-winsituatie”, besloot Michel.

“Niet meer naar Nederland of Duitsland”

Minister van Economie Kris Peeters ziet in de investering van Alibaba het bewijs “dat het gunstig kader voor e-commerce dat we hebben gecreëerd, zijn vruchten afwerpt”. “Waar in het verleden alle grote e-commerce investeringen naar Nederland of Duitsland gingen, is dat niet meer het geval. Het is verder ook dankzij de goede samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten dat we deze belangrijke investering hebben kunnen aantrekken”, dixit Peeters.

De Chinese onderneming zelf verwees voor zijn beslissing om zich in Wallonië te vestigen naar de interessante geografische locatie van België en luik, in het hart van Europa, en naar de sterke logistieke troeven van de luchthaven. Zo zijn er de cargovluchten tussen België en China, maar ook de goederenspoorlijn die de Waalse luchthaven met de Chinese stad Zhengzhou verbindt. Eerder werd al gezegd dat de komst van Alibaba naar Luik goed is voor 3.000 nieuwe banen, waarvan 900 directe, maar de onderneming zelf wilde zich vandaag niet vastpinnen op een precies aantal.

Tot slot reageerde ook de luchthaven van Luik opgetogen over het partnerschap met de Chinezen. “China heeft hier in Luik een diamant ontdekt”, aldus CEO Luc Partoune.

