Chinese interesse voor site Caterpillar Gosselies KVE

09 mei 2018

18u09

Bron: Belga 0 Economie Een Chinese fabrikant van elektrische wagens is geïnteresseerd om de site van Caterpillar in Gosselies, of een deel ervan, over te nemen. Dat bevestigt de Waalse minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) in het Waals parlement. Een Waalse delegatie is momenteel in China om de zaak te bespreken.

Caterpillar kondigde in september 2016 aan dat de vestiging in Gosselies bij Charleroi dichtgaat. Zowat 2.300 werknemers van de machinebouwer staan daardoor op straat.

De site waar Caterpillar gevestigd is, is eigendom van het Waalse gewest. Dat zoekt naar een overnemer voor de site, om daar opnieuw tewerkstelling te creëren, en zou die nu gevonden hebben in een Chinese fabrikant van elektrische auto's. Het bedrijf is volgens economieminister Jeholet alvast "geïnteresseerd" in (een deel van) de site.

Enkele medewerkers van het kabinet van Jeholet zijn momenteel in China, samen met het Waalse handelsagentschap Awex en Sogepa, de financiële arm van het gewest. "De regio, als eigenaar van de site, blijft alles doen om een overnemer te vinden en de tewerkstelling te behouden", verzekerde Jeholet.