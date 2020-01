Chinese import en export veren flink op door voorlopig handelsakkoord met VS HR

14 januari 2020

08u26

Bron: ANP 0 Economie China heeft zijn export in december flink opgekrikt. De goederenuitvoer steeg met 7,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam als een positieve verrassing na een krimp van de export in november. Ook de import van het Aziatische land ging fors omhoog in december, met een plus van 16,3 procent.

De goederenhandel kreeg een impuls door het voorlopige handelsakkoord tussen China en de Verenigde Staten, waarover vorige maand overeenstemming werd bereikt.

Bezien over het hele jaar leed China juist onder de handelsspanningen. De totale export van China groeide in 2019 slechts met 0,5 procent en de uitvoer naar de VS kwam 11 procent lager uit. Ook zakten de VS van de tweede naar de derde plaats op de lijst van China’s belangrijkste handelspartners.

De zogeheten fase 1-handelsdeal tussen China en de VS zou woensdag moeten worden ondertekend. Onder de voorwaarden van het handelsakkoord zal China waarschijnlijk meer landbouwgoederen uit de VS importeren. Volgens ingewijden zal dat met 16 miljard dollar per jaar toenemen.

Daarnaast zou Peking hebben toegezegd om binnen twee jaar nog eens 80 miljard dollar aan extra industrieproducten en 50 miljard dollar aan Amerikaanse energie te gaan importeren. Volgens een andere bron nemen de Chinezen ook nog voor 35 miljard dollar aan Amerikaanse diensten af.