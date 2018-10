Chinese groei zakt naar laagste niveau sinds 2009 KVDS

19 oktober 2018

06u10

Bron: Belga, CNBC 0 Economie De Chinese economische groei is in het derde kwartaal gedaald tot het laagste niveau sinds begin 2009, toen de financiële crisis losbarstte.

Nu de handelsoorlog opspeelt met de Verenigde Staten zakt de groei tot 6,5 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat zegt de statistische dienst in Peking.

Terugval

Er werd een terugval verwacht, maar niet zo sterk. Experts hadden gerekend op 6,6 procent. Sinds het begin van dit jaar groeide de Chinese economie wel nog 6,7 procent. In het eerste kwartaal ging het om 6,8 procent, in het tweede om 6,7 procent.





De groeicijfers worden extra in de gaten gehouden omdat China de op één na grootste economie ter wereld is. Internationale experts zijn wel voorzichtig met rapporten die van de Chinezen zelf komen.