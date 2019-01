Chinese economie noteert kleinste groei in bijna 30 jaar lva

21 januari 2019

05u22

Bron: Belga 0 Economie De Chinese groei is in 2018 gedaald tot 6,6 procent vergeleken met het jaar ervoor. Dat meldt de statistische dienst in Peking maandag.

Het gaat om de kleinste groei in bijna dertig jaar. De op een na grootste economie ter wereld, die lijdt onder de handelsoorlog met de VS en onder andere onzekerheden, groeide in het vierde kwartaal van 2018 nog maar met 6,4 procent, vergeleken met het laatste kwartaal van 2017.