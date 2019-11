Chinese centrale bank doet Bitcoin zakken naar laagste niveau in halfjaar HR

22 november 2019

13u52

Bron: ANP 0 Economie De bitcoin verliest rap aan waarde. Op vrijdagmiddag was de digitale munt volgens Coinmarketcap, dat verschillende beurzen waarop de cryptomunt wordt verhandeld in de gaten houdt, iets meer dan 7.155 dollar waard. Dat was het laagste niveau in zes maanden.

In een etmaal speelde de bitcoin ruim een tiende aan waarde kwijt. Naar verluidt heeft dat te maken met de harde toon van de Chinese centrale bank. Die waarschuwde andermaal voor risico's die kleven aan de handel en uitgifte van de munt. Verder beloofde de toezichthouder ook hard te zullen optreden tegen illegale activiteiten met betrekking tot cryptomunten.

Blockchain

Ook werden de markten gewaarschuwd om cryptovaluta niet te verwarren met blockchain-technologie. Blockchain is een decentrale opslagmethode van data die voor alle partijen in de keten tegelijkertijd toegankelijk is. Een van de bekendste implementaties van blockchain is bitcoin.

Piek van 13.000

Afgezet tegen de koers begin dit jaar staat de bitcoin nog duidelijk in de plus. Op 1 januari was de koers nog minder dan 3800 dollar. In juli piekte de waarde van de munt op ruim 13.000 dollar.