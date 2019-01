Chinees bedrijf zorgt voor 150 jobs in Genk HA

18 januari 2019

13u30

Bron: Belga 0 Economie Het Chinese bedrijf CPMC, specialist in aluminium verpakkingen voor drank- en voedingsblikjes, investeert zo'n 55 miljoen euro in een productievestiging aan de Henry Fordlaan in Genk. De komst van het bedrijf moet voor 150 nieuwe jobs zorgen. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door burgemeester Wim Dries (CD&V) bevestigd.

Het nieuwe productiebedrijf wordt gebouwd op de terreinen van het Chinese Illochroma Haoneng, producent van etiketten voor blikjes en flessen. Het is de bedoeling dat de twee Chinese bedrijven dan ook nauw zullen samenwerken. "Dit loopt al een tijdje en we proberen het zo snel mogelijk te laten landen", zegt burgemeester Dries. "Ze hebben momenteel een vergunning lopende en het openbaar onderzoek zal in de loop van de volgende dagen starten. Zij willen zo snel mogelijk - dit jaar nog - beginnen bouwen en krijgen daarvoor steun vanuit Vlaanderen."

CPMC is de grootste fabrikant in Azië op het vlak van tweedelige blikken. Het bedrijf wil met de vestiging in Genk dichter bij zijn Europese klanten zitten, waaronder Vlaamse drankproducenten en bierbrouwers zoals AB InBev, Duvel Moortgat en Brouwerij Martens. Tegen 2020 zou het productiebedrijf operationeel moeten zijn. "Tegen 2022 mikken zij op een productie meer dan 1 miljard blikken op jaarbasis. Dat levert 120 jobs in productie en een 30-tal andere jobs op", legt Dries uit.



"Ze nemen ook in overweging om een vervolginvestering te doen, moest dit project goed aanslaan. Dan zien zij nog een tweede fase waarin de productiecapaciteit en het aantal medewerkers nog verder kunnen stijgen.”