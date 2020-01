Chinees ambassadeur: "Relatie met Nederland in gevaar door verbod op export chipmachines ASML” KVE

15 januari 2020

08u01

Bron: Belga 0 Economie De relatie tussen Nederland en China loopt gevaar als de Nederlandse regering de export van een chipmachine van ASML naar China blijft blokkeren om politieke redenen. Dat zegt de Chinese ambassadeur in Nederland, Xu Hong, in het FD.

"Deze blokkade heeft veel aandacht getrokken in China, omdat dit een typisch voorbeeld lijkt van het politiseren van een handelsrelatie", zegt hij. "We zouden niet willen zien dat Nederland zwicht voor de politieke druk van de Amerikanen. Mocht dat wel gebeuren, dan zal dat de relatie tussen onze landen uiteraard negatief beïnvloeden."

De ambassadeur noemt de beschuldiging van de Amerikanen dat er veiligheidsrisico's zijn gemoeid met de export van ASML-technologie naar China volledig ongegrond. "China misbruikt nooit bedrijven om buitenlandse inlichtingen te verzamelen. Niettemin moeten wij constateren dat de Amerikanen overal in Europa twijfel zaaien over de bedoelingen van China."

In april vorig jaar raakte bekend dat de Nederlandse regering aan een controlesysteem werkt om buitenlandse overnames en investeringen te beoordelen op risico's voor de nationale veiligheid. Op die manier zouden bepaalde overnames geweigerd kunnen worden. Nog in april vorig jaar was er het bericht van een grootschalige diefstal door Chinese spionnen van technologie bij chipmaker ASML.