China wil deur openen voor buitenlandse bedrijven, belooft president kg

05 november 2018

06u28

Bron: Belga 0 Economie China wil zijn markt meer openstellen voor buitenlandse bedrijven. Het land hoopt ook meer import aan te trekken. Dat verklaarde de Chinese president Xi Jinping maandag op een prestigieus "importcongres" in Shanghai. Zijn verklaringen komen er op een moment dat China in een handelsoorlog is verwikkeld met de Verenigde Staten.

"De deur van China zal nooit gesloten zijn, ze zal zich juist meer openen", beloofde de president aan een uitgebreide delegatie van buitenlandse politici, zakenlui en personaliteiten, onder wie IMF-voorzitter Christine Lagarde, Russisch premier Dimitri Medvedev en Microsoft-stichter Bill Gates.



"Economische globalisering is een onomkeerbare trend in de geschiedenis", klonk het nog. Al bleef Xi erg vaag over de plannen van China. Het land wil meer import, de binnenlandse consumptie verhogen, invoerbeperkingen afbouwen en de markttoegang en bescherming van intellectuele eigendom verbeteren, klonk het. "We menen het ernstig", aldus de president, maar concrete beloftes deed hij niet.

Handelsoorlog

Het discours van Xi Jinping steekt schril af tegen dat van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump, die een bekend aanhanger is van "America First". Trump voerde al op zowat de helft van de Chinese import naar de VS invoerheffingen in, die hij bovendien nog dreigt uit te breiden.



Beide presidenten hadden vorige week een eerste telefonisch contact en zouden elkaar eind deze maand op de G20-top in Argentinië ontmoeten. Waarnemers gaan ervan uit dat Xi Jinping tot dan niet in zijn kaarten zal laten kijken wat het economisch beleid betreft.