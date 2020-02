China verlaagt douanetarieven voor 75 miljard dollar aan Amerikaanse producten met de helft HR

06 februari 2020

06u19

Bron: Belga, ANP 0 Economie China verlaagt de douanetarieven op Amerikaanse producten die 75 miljard dollar (68 miljard euro) aan jaarlijkse import vertegenwoordigen met de helft. Dat meldt de Chinese regering. Peking wil op den duur toewerken naar een handelsrelatie met Washington waarin helemaal geen invoertarieven meer worden gehanteerd, luidt de verklaring van het ministerie van Financiën.

Tarieven op sommige Amerikaanse producten worden vanaf volgende week vrijdag verlaagd van 10 naar 5 procent. En het huidige tarief van 5 procent wordt voor sommige Amerikaanse producten verlaagd naar 2,5 procent.

Beide landen zijn al lange tijd met elkaar in een handelsoorlog verwikkeld, maar de spanning is inmiddels afgenomen. Vorige maand ondertekenden de VS en China de eerste fase van hun handelsakkoord. De fase 1-deal tussen de twee economische grootmachten werd in december 2019 gesloten. Als gevolg van het akkoord wordt een deel van de importheffingen die de twee landen elkaar oplegden weer verlaagd. China verhoogt dan weer de aankopen van Amerikaanse landbouwproducten. Meer details van het akkoord zijn nog niet bekend.