China slaat terug met nieuwe importheffingen KVE

08 augustus 2018

17u00

Bron: Belga 1 Economie Lang heeft Peking niet gewacht op het laatste salvo importheffingen dat Washington afvuurde. China kondigde vandaag taksen aan op 16 miljard dollar aan goederen, meldde het handelsministerie.



De aankondiging volgende enkele uren nadat de Verenigde Staten lieten weten dat er een heffing van 25 procent komt op 16 miljard dollar (14 miljard euro) aan Chinese goederen. Washington verantwoordde de beslissing als de "reactie op China's oneerlijke handelspraktijken". De Amerikaanse heffingen gaan op 23 augustus in.

China zal op zijn beurt vanaf dezelfde datum 25 procent heffen op Amerikaanse producten als steenkool, benzine, voertuigen, motorfietsen en medische uitrusting. China verdedigt met deze stap zijn legitieme rechten en het multilaterale handelssysteem, klinkt het in een mededeling.

Het is reeds de tweede reeks heffingen waarmee China terugslaat naar de VS. Op 6 juli was er een eerste rondje pingpong, toen met heffingen op zowat 34 miljard dollar aan goederen. Washington heeft nog nieuwe importtarieven op goederen ter waarde van zowat 200 miljard dollar in de pijplijn zitten.