China maakt miljarden vrij voor getroffen bedrijven

31 maart 2020

19u21

Bron: Belga 0 Economie China maakt een massa geld vrij om de bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen, zo maakte Peking vandaag bekend. Concreet gaat het om 1.000 miljard yen (zo'n 130 miljard euro) aan steunmaatregelen.

Het geld is bestemd voor bedrijven die door de uitbraak van het nieuwe coronavirus meer dan een maand stillagen. De virusuitbraak gebeurde eind vorig jaar in de Chinese stad Wuhan en dus was de Chinese industrie als eerste ter wereld getroffen.

Met name de autosector kreeg zware klappen door het stilvallen van de economie. In februari lag de autoverkoop meer dan driekwart lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Nu besliste Peking dat er bij de aankoop van een milieuvriendelijke wagen, gedurende twee jaar geen autobelastingen moeten worden betaald.

Banken worden aangespoord om kredieten te blijven verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Daar zitten de meeste jobs, maar deze bedrijfjes hebben het nu vaak moeilijk om het hoofd boven water te houden.

De jongste weken hernam de economische activiteit geleidelijk in China, maar de gevolgen van de coronapandemie zullen nog lang voelbaar blijven.

