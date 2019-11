China legt strengere straffen op aan bedrijven die intellectuele eigendomsrechten schenden HR

24 november 2019

14u09

Bron: ANP 0 Economie China gaat strengere straffen opleggen aan bedrijven die intellectuele eigendomsrechten schenden. Daarover hebben de Communistische Partij en belangrijke autoriteiten in Peking zondag nieuwe richtlijnen uitgegeven.

Het gaat om een belangrijk onderwerp uit het handelsoverleg met de Verenigde Staten. Die willen al langer dat China stopt met het door de vingers zien van schendingen van bijvoorbeeld patenten. Chinese bedrijven zouden Amerikaanse uitvindingen proberen te stelen en vervolgens kopiëren.

De nieuwe richtlijnen van Peking zijn bedoeld voor lagere overheden in het land. Die zullen ze moeten doorvoeren. De Chinese regering heeft daarnaast aangegeven te onderzoeken of het mogelijk is de drempels voor strafrechtelijk optreden tegen schenders van intellectuele eigendomsrechten te verlagen. Verder streven de Chinezen ernaar om het makkelijker te maken voor slachtoffers van dit soort overtredingen om een schadevergoeding te claimen.

President Donald Trump liet vrijdag nog weten dat een deal met China heel dichtbij is. China had eerder die dag al gezegd graag een deal te willen sluiten, maar alleen op basis van gelijkheid en wederzijds respect.

