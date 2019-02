China koopt twee miljoen ton Amerikaanse soja als verzoeningsgebaar jv

04 februari 2019

18u02

Bron: afp 0 Economie Twee Chinese staatsbedrijven hebben de voorbije dagen elk een miljoen ton Amerikaanse soja besteld. De orders worden beschouwd als een verzoeningsgebaar in het kader van de handelsbesprekingen tussen beide grootmachten.

Zowel Cofco als Sinograin liet weten "de voorbije dagen tot een miljoen ton Amerikaanse soja" te hebben besteld, om "het akkoord bij consensus dat de staatsleiders bereikten, in uitvoering te brengen".

Beide bedrijven verwijzen vermoedelijk naar de wapenstilstand van 90 dagen in de handelsoorlog die begin december was afgesproken tussen China en de VS. Toen al was er sprake van extra landbouwbestellingen door China.

De Amerikaanse landbouwers exporteerden in 2017 ongeveer een derde van hun sojaproductie naar China, goed voor 14 miljard dollar. Maar die uitvoer kwam in de zomer van 2018 nagenoeg volledig tot stilstand, toen Peking extra douaneheffingen invoerde op allerlei landbouwproducten uit de VS, waaronder soja.

Vorige week voerden de VS en China gesprekken in Washington, die achteraf door beide landen als positief werden bestempeld. De Chinese delegatie had toen al gezegd dat China bereid is de import van Amerikaanse sojabonen weer te verhogen.

De wapenstilstand loopt begin maart af.