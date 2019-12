China in nauw contact met VS over handelsdeal maar zwarte lijst voor bedrijven blijft pijnpunt HR

26 december 2019

09u04

Bron: ANP 0 Economie Peking staat in nauw contact met de Verenigde Staten over het ondertekenen van de recent overeengekomen handelsovereenkomst. Dat zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel. De houding ten opzichte van Chinese bedrijven blijft wel een pijnpunt.

Volgens de zegsman worden momenteel de nodige procedures doorlopen alvorens een handtekening onder het akkoord kan. Deze zogenoemde ‘fase 1-handelsdeal’ moet de opmaat worden voor een breder handelsakkoord.

De Amerikaanse houding ten opzichte van Chinese bedrijven, waarvan er vele om politieke redenen op een zwarte lijst staan, blijft volgens de zegsman wel een pijnpunt in de gesprekken.

De begroting van het Pentagon, die vorige week werd gepubliceerd, verbiedt het gebruik van federale middelen om elektrische treinwagons en bussen aan te kopen bij Chinese bedrijven. De maatregel lijkt gericht te zijn tegen de Chinese fabrikant van treinmateriaal CRRC en producent van elektrische wagens BYD.

Huawei

In de begroting zijn ook bepalingen opgenomen rond de Chinese telecomgigant Huawei, die door de VS van spionage wordt beschuldigd. Zo mag de administratie van president Donald Trump Huawei niet van de zwarte lijst halen van bedrijven die niet met de VS mogen samenwerken.

Tegenmaatregelen

Peking dringt er bij Washington op aan om gunstigere voorwaarden te scheppen voor Chinese bedrijven die handel willen drijven met de VS. “China zal de impact van de wet op de Chinese bedrijven zorgvuldig onderzoeken en zal alle mogelijke maatregelen nemen om hun rechten en juridische belangen te verzekeren”, zei Gao Feng, woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel, zonder meer details te geven over welke tegenmaatregelen China zou nemen.

Gesprekken gaan voort

Peking had zaterdag ook al geprotesteerd tegen de begroting van het Pentagon omdat die melding maakt van het versterken van de banden met Taiwan en van de steun van Washington aan de protestacties in Hongkong.

Gao liet donderdag nog weten dat de gesprekken tussen Washington en Peking rond een voorlopig handelsakkoord wel worden voortgezet. De Amerikaanse administratie liet eerder al weten dat de procedures begin januari afgerond zouden moeten zijn.