China houdt rekening met tragere economische groei van 6 à 6,5 procent kv

05 maart 2019

06u37

Bron: Belga 3 Economie China mikt dit jaar op een economische groei van 6 à 6,5 procent. Het gaat om de laagste groeidoelstelling van de ongeveer drie voorbije decennia. De cijfers staan in een werkrapport van de Chinese premier Li Keqiang, dat vandaag bij de start van het jaarlijkse Volkscongres in Peking werd bekendgemaakt. Tegelijkertijd werd onder meer een forse belastingverlaging aangekondigd en worden miljarden geïnvesteerd in de infrastructuur en kleinere bedrijven, zo bleek vandaag.

Eerder werd nog gesproken van een economische groei van ongeveer 6,5 procent. Peking hanteert nu voor het eerst een bandbreedte in zijn groeiraming, een stap die beleidsmakers meer ruimte geeft om het beleid aan te passen. Als de economie uiteindelijk aan de onderkant van de genoemde prognose groeit, zou dat het traagste tempo in bijna dertig jaar zijn. Vorig jaar tekende de Chinese economie een groei van 6,6 procent op, het laagste tempo sinds 1990.

Uit het rapport van premier Li Keqiang blijkt voorts dat China rekening houdt met een toename van de uitgaven voor Defensie van 7,5 procent, lager dus dan de stijging met 8,1 procent die vorig jaar werd opgetekend. Keqiang kondigde voorts belastingverlagingen aan ter waarde van omgerekend 263 miljard euro. De op een na grootste economie ter wereld heeft veel last van een afkalvende binnenlandse en buitenlandse vraag, terwijl het handelsconflict met de Verenigde Staten ook voor druk zorgt.



Tijdens het Volkscongres, dat nog tot 15 maart duurt, komen ongeveer 3.000 parlementariërs bijeen in Peking. Op het congres zal de partijleiding uit de doeken doen hoe ze de groeiende staatsschuld wil aanpakken, evenals de door de VS gevraagde structurele veranderingen aan de economie.