China en VS gaan volgende week opnieuw handelsgesprekken voeren in Washington KVE

15 februari 2019

15u29

Bron: Belga 0 Economie Volgende week gaan China en de Verenigde Staten een nieuwe ronde handelsgesprekken voeren in Washington. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping vandaag aangekondigd. Twee dagen van onderhandelingen in Peking hebben niets opgeleverd.

Om te vermijden dat de heffingen op Chinese goederen op 1 maart opgetrokken worden, moeten de onderhandelaars snel een deal vinden. Volgens Xi is er "belangrijke vooruitgang" geboekt. Volgens de Chinezen is er over de grote problemen al een consensus. De Amerikanen bevestigen dat er vooruitgang werd geboekt.

In juli voerden de VS heffingen van 25 procent in op 50 miljard dollar aan Chinese goederen en van 10 procent op nog eens 200 miljard dollar aan goederen. China reageerde met gelijkaardige heffingen. De VS wil nu het tarief van 10 procent ook naar 25 procent brengen als er tegen 1 maart geen handelsakkoord wordt bereikt.