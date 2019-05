China dreigt VS met ban zeldzame metalen tvc

29 mei 2019

12u08

Bron: ANP, Belga 0 Economie China overweegt zijn sterke machtspositie op het vlak van zeldzame metalen tegen de Verenigde Staten te gebruiken om druk uit te oefenen in het slepende handelsconflict. De Amerikanen zijn voor het grootste deel van hun vraag naar stoffen als terbium, neodymium, lanthaan en cerium afhankelijk van China.

Een hoge regeringsambtenaar en staatsmedia maakten vandaag duidelijk dat China de voor hightech belangrijke metalen als wapen kan inzetten in het handelsconflict en in de aanval van de VS tegen de Chinese telecomreus Huawei. “Zeg later niet dat we niet gewaarschuwd hebben”, schrijft het Volksdagblad.

China is met een aandeel van 80 tot 90 procent ‘s werelds grootste producent van zeldzame grondstoffen.

Niet onderschatten

In een commentaar in de krant The People's Daily wordt de VS aangeraden de bereidheid van China om stappen te nemen niet te onderschatten. Die krant staat te boek als belangrijke spreekbuis van de Communistische Partij in China.

China en de VS slaan elkaar al geruime tijd met steeds meer en hardere handelsbeperkingen om de oren. Aan een handelsakkoord wordt gewerkt, maar hoop op een snelle oplossing is er niet echt.