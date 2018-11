Chemiereus Bayer gaat wereldwijd 12.000 banen schrappen TT

29 november 2018

15u19

Bron: Belga 3 Economie De Duitse chemiereus Bayer zal 12.000 van de 118.200 banen wereldwijd schrappen tegen eind 2021, in het kader van efficiëntieverhogende maatregelen. De ontslagen komen er na de overname van het andere concern Monsanto. Dat maakte de Duitse chemiereus uit Leverkusen bekend. Een groot deel van de banen verdwijnt in Duitsland, klinkt het.

Details worden volgens het bedrijf de komende maanden uitgewerkt.



Bayer telde 63 miljard dollar neer (54 miljard euro) voor de overname van Monsanto in juni. Tegelijk moest het bedrijf 7,6 miljard euro aan activa afstoten aan landgenoot BASF. De chemiereus kampt met een hoop juridische klachten in de VS rond glyfosaat, dat in de door Monsanto vervaardigde onkruidverdelger RoundUp zit en kanker zou veroorzaken.

Nog geen duidelijkheid over Belgische impact

In België stelt de chemiereus zowat een duizendtal mensen te werk. Het is weliswaar nog te vroeg om al een zicht te hebben op mogelijk banenverlies in België. “De komende maanden wordt dat uitgewerkt en voorgelegd aan de sociale partners”, zegt woordvoerder Joris Poppe van Bayer België.



Bayer heeft vier sites in België: de hoofdzetel in Diegem met zowat 360 medewerkers, een productiesite in de Antwerpse haven met meer dan 700 medewerkers en twee kantoren in Brussel voor de relaties met de Europese regelgevende autoriteiten.

Als deel van een besparingsslag wil het concern mogelijk ook uit de diergeneesmiddelen stappen. Verder bekijkt Bayer de strategische opties voor voetverzorgingsmiddelen van Dr. Scholl en zonnebrandproducten van Coppertone. De chemiereus is bovendien in gesprek om zijn belang van 60 procent in industrieel dienstverlener Currenta van de hand te doen.