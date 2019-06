Chemiereus BASF schrapt 6.000 banen tegen eind 2021 kg kv

27 juni 2019

15u52

Bron: Belga 1 Economie Het Duitse chemieconcern BASF wil 6.000 banen schrappen tegen eind 2021, zo maakt de directie vandaag bekend. Bij de groep werken wereldwijd 122.000 mensen. BASF heeft ook een belangrijke site in Antwerpen, in ons land werken zo'n 4.000 mensen voor de groep.

De sector kampt met een dalende vraag naar chemicaliën, van de auto- tot de elektronicasector. Dus wil de directie van BASF besparen. De administratie moet worden gestroomlijnd en structuren en processen moeten worden vereenvoudigd, klinkt het vandaag. Er moeten ook meer synergieën komen en meer flexibiliteit en creativiteit. Daarbij zouden vooral banen sneuvelen bij het administratief en ondersteunend personeel, in de productie wil BASF blijven aanwerven.

Door het schrappen van jobs wil het chemieconcern jaarlijks 300 miljoen euro besparen. De helft van het banenverlies is voor Duitsland, waarvan het merendeel op de hoofdzetel in Ludwigshafen. De jobreductie maakt deel uit van een groter herstructureringsprogramma, dat tegen eind 2021 een positieve bijdrage moet leveren van 2 miljard euro per jaar.



Vorig jaar leed BASF nog een verlies. Ook de eerste jaarhelft van 2019 was zwak, door onder meer het handelsconflict tussen de VS en China. Eind 2018 kondigde concurrent Bayer al aan 12.000 banen wereldwijd te willen schrappen.