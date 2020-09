Chemieconcern BASF schrapt tot 2.000 banen HR

22 september 2020

16u30

Bron: Belga 0 Economie Het Duitse chemieconcern BASF wil tot 2.000 banen schrappen. Het concern wil het personeelsbestand van de centrale divisie Global Business Services, die wereldwijd 8.400 mensen telt, tegen eind 2022 fors reduceren.

Dat maakte BASF, dat ook een grote site heeft in Antwerpen, dinsdag bekend in Ludwigshafen. Vanaf 2023 verwacht BASF door de ingreep jaarlijkse kostenbesparingen van meer dan 200 miljoen euro. Daarmee wil het concern efficiënter worden.



De chemiegroep had in 2019 wereldwijd meer dan 117.000 mensen in dienst, waaronder 50.000 in Duitsland.