Chemiebedrijf Borealis pompt 1 miljard euro in Antwerpen

06 oktober 2018

04u58

Bron: Belga 0 Economie Het Oostenrijkse chemieconcern Borealis bouwt een nieuwe propyleenfabriek in de Antwerpse haven. Met bijna 1 miljard euro is het een van de grootste investeringen in de Europese chemiesector van de voorbije jaren, schrijft De Tijd vandaag. "Hier zal over gesproken worden. Dit zet Antwerpen op de wereldkaart", reageert Frank Beckx, de topman van de chemiefederatie Essenscia in de krant.

De start van de fabriek is gepland in 2022. Tijdens de bouw zullen tot 2.000 mensen op de site werken. De fabriek zelf zal 100 extra jobs opleveren.

Propyleen is een basisbouwsteen voor tal van chemische producten, waarmee onder andere autobumpers, dashboards en voedselverpakkingen gemaakt worden. Met de nieuwe installatie zal Borealis in Kallo op termijn 1 miljoen ton propyleen produceren. Dat is een kleine 10 procent van de totale productie in Europa.

De bestaande kleinere fabriek in Kallo en de 6 miljoen euro Vlaamse steun speelden mee in de beslissing. Doorslaggevend was dat Antwerpen de op een na grootste chemiehub ter wereld huisvest.