Chemiebedrijf BASF doet bouwchemicaliën van de hand AW

21 december 2019

11u36

Bron: Belga 0 Economie BASF verkoopt zijn divisie voor chemicaliën die worden gebruikt in bouwmaterialen van de Amerikaanse investeerder Lone Star Funds. Dat maakte het Duitse chemieconcern bekend. Lone Star heeft 3,17 miljard euro veil voor de Construction Chemicals-divisie, waaronder ook een fabriek in het Limburgse Ham.

Het bedrijf doet de divisie van de hand omdat het zich wil richten op activiteiten die meer winst opleveren. De deal zou in het derde kwartaal van 2020 afgerond moeten zijn. "BASF's Construction Chemicals-divisie past erg goed in ons portfolio en is een goede aanvulling van onze investeringen in de bouwmaterialenindustrie", zegt Donald Quintin, van Lone Star.

De verkoop heeft een onmiddellijk effect op de resultaten van BASF. De groep haalt de omzet en winst van de bouwchemicaliëndivisie - in 2018 goed voor 2,5 miljard euro omzet - met terugwerkende kracht uit de jaarcijfers.

De bouwchemicaliëntak van BASF telt meer dan 7.000 werknemers verspreid over 60 landen. Ook in het Belgische Ham is er een productievestiging waar mortels voor het herstellen, beschermen en waterdicht maken van beton, en polymeersystemen voor de afwerking van vloeren worden gemaakt.

Grootste chemieconcern

BASF is 's werelds grootste multinationale chemieconcern. Vorig jaar boekte het bedrijf een omzet van ongeveer 63 miljard euro. In totaal werken er 122.000 mensen.