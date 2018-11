Chaos op cryptomarkt compleet: bitcoin opnieuw in vrije val, andere munten crashen mee avh

20 november 2018

10u50

Bron: Business Insider, CoinDesk, Coinmarketcap 2 Economie Gisteren zakte de bitcoin voor het eerst sinds oktober 2017 onder de grens van 5.000 dollar, maar vanochtend tuimelde de digitale munt nog verder de dieperik in samen met de andere grote cryptomunten. Momenteel is de bitcoin zo’n 4.500 dollar (3.900 euro) waard, dat is minder dan een kwart van de recordwaarde van ongeveer 20.000 dollar die de munt eind 2017 bereikte.

Het is voorlopig gissen naar de precieze oorzaak van de plotse daling. Mogelijk speelt de splitsing van Bitcoin Cash een rol. De cryptomunt, die eerder al afsplitste van de bitcoin, splitste vorige week op haar beurt in twee versies: bitcoin ABC en bitcoin SV. Beide munten hebben nu een eigen blockchain (een digitaal logboek) waar transacties worden vastgelegd. Maar omdat de twee groepen momenteel vechten voor controle over elkaars netwerk, verkeert de hele cryptomarkt nu in chaos.

Volgens Omkar Godbole, technisch analist bij cryptonieuwssite CoinDesk, was de grens van 5.000 dollar een belangrijk steunpunt voor de bitcoin, maar nu lijkt de munt ook door die grens te zakken. Godbole ziet de bitcoin nog tot 4.100 dollar dalen.



Samen met de bitcoin zakken de andere cryptomunten spectaculair vandaag. Geen enkele munt uit de top 30 staat momenteel in het groen. De grootste dalers zijn Bitcoin Cash (-43%) en Bitcoin Gold (-25%). Enkel de op één na grootste cryptomunt XRP (Ripple) blijft enigszins overeind (-5%).

Het valt nog af te wachten of en hoe de cryptomarkt zich herstelt de komende dagen, maar voorlopig kleurt alles bloedrood. Cryptobeleggers hopen dat de nieuwe handel via de gereguleerde beurs een einde maakt aan de koersval. Vanaf morgen kunnen beleggers op de Zwitsers beurs SIX Swiss Exchange via een relatief eenvoudig beleggingsproduct meerdere cryptovaluta’s beleggen.