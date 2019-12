CEO van Bel20-bedrijf verdient gemiddeld 1,88 miljoen euro SVM

04 december 2019

10u19

Bron: Belga 1 Economie De topmannen en -vrouwen van de Belgische beursgenoteerde bedrijven hebben in 2018 minder verdiend dan het jaar voordien. Hun loon lag ook -net als de voorbije jaren- lager dan dat van hun collega's in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit een studie van de Vlerick Business School. Vlerick nam de lonen van de topmanagers van 899 beursgenoteerde bedrijven onder de loep, waaronder alle Belgische beursgenoteerde bedrijven.

In België kregen de CEO's minder loon. In de Bel20-bedrijven lag het mediane loon op 1,875 miljoen euro, de tweede daling op rij. Twee jaar geleden was er nog een piek net boven 2 miljoen euro. Het mediane loon van CEO's van ondernemingen uit de Bel Mid-index bedroeg vorig jaar 690.000 euro, bij de Bel Small-bedrijven was dat 465.000 euro. Bij de grootste ondernemingen bestaat het grootste deel van het loonpakket uit langetermijnbeloning, bij de andere Belgische beursbedrijven bestaat tot twee derde uit vast loon.

Volgens Vlerick verdienden de Belgische CEO's significant minder dan de collega's in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Met Zuid-Europa zijn er weinig verschillen, in Scandinavië liggen de lonen lager.

“Geen pleidooi om salaris te verhogen”

Toch is dit geen pleidooi om de salarissen te verhogen, zegt professor Xavier Baeten van Vlerick. Eerder bleek al dat de lonen vaak samenhangen met de grootte van het bedrijf. “En we stellen ook vast dat de beter presterende bedrijven hun CEO's relatief minder betalen", klinkt het.

Nog volgens het onderzoek van Vlerick bleek dat in België gemiddeld 36 procent van de bestuurders vrouwelijk is. De gemiddelde leeftijd ligt op 59 jaar.