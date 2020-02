CEO's trekken aan alarmbel over politieke impasse: “Wij willen geen nieuwe verkiezingen” jv

21 februari 2020

06u18

Bron: belga 16 Economie Een dertigtal bedrijfstoppers klaagt in een open brief het gebrek aan politiek leiderschap aan. De politieke stilstand zet het bedrijfsleven onder druk en creëert grote onzekerheid. "Nieuwe verkiezingen en nog langer talmen zijn geen optie."

Bedrijfseconomisch totaal onverantwoord. Slecht voor het imago voor België. Haantjesgedrag. Zo'n 30 Belgische bedrijfsleiders zijn in een open brief niet mals voor de regeringsonderhandelaars, die al 270 dagen proberen een federale regering te vormen.

Samen met vooraanstaande ondernemers zoals Wouter Torfs (CEO Schoenen Torfs), Jean-Jacques Delmée (CEO Eneco Belgium), Dirk Lindemans (algemeen directeur Lindemans), Filip Dewaele (CEO Dewaele Vastgoedgroep), Veerle Baert Moortgat (bestuurder Duvel Moortgat) en Inge Geerdens (CEO CVWarehouse) pleiten de drie initiatiefnemers, Ingrid Ceusters, Jo De Wolf en Saskia Van Uffelen ervoor België te besturen als een onderneming.

"Zolang mijn businessplan ongedefinieerd is, heb ik geen inkomsten. Dat creëert pas urgentie", zegt Van Uffelen, topvrouw van de Benelux-divisie van de Franse IT-groep Gfi, in De Tijd. Dat politici onder electorale druk staan, wuift ze weg. "Ik werk ook niet alleen voor mijn bonus of mijn kwartaal." De Wolf, CEO van het logistiek vastgoedbedrijf Montea, valt haar bij. "Ondernemen is ook een risico. Net zoals kiezers verwachten aandeelhouders verantwoording."

"De toestand is een zorgwekkend voorbeeld voor onze jeugd en schetst een verontrustend beeld van leiderschap. Zo ontstaat onverschilligheid, die zich vertaalt in een gebrek aan solidariteit", zegt Ceusters, CEO van de vastgoed­beheerder Ceusters, die Wijnegem Shopping Center in de portefeuille heeft.

Dit is de volledige open brief

Door het uitblijven van een nieuwe federale regering werken onze bedrijven in een beangstigende onzekerheid. Politieke stilstand gedurende 270 dagen is bedrijfseconomisch totaal onverantwoord. Dat kunnen we ons als bedrijfsleiders niet veroorloven. Zeker niet in de huidige tijdsgeest waarin verandering sneller optreedt dan ooit. Als jullie het écht goed menen met de talrijke bedrijven en start-ups in ons land, beste politici, sta dan op als echte leiders en reik ons oplossingen aan voor de gigantische maatschappelijke, technologische en macro-economische uitdagingen die ons vandaag en morgen wachten. Nieuwe verkiezingen en nog langer talmen zijn geen optie.

Dat onze economische groei het in 2019 met 1,4 procent helemaal niet zo slecht deed, heeft voor een groot deel te maken met de ‘jobs, jobs, jobs’ van de regering-Michel, de lage rente én het feit dat de begrotingsteugels de laatste maanden volledig gevierd werden. Onze degelijke economische prestaties zouden evenwel kunnen doen vermoeden dat er geen vuiltje aan de lucht is. Maar niets is minder waar. We hebben genoeg om ons als land zorgen over te maken. Als ons talmende België een bedrijf was geweest, was de hele onderneming al lang op de fles gegaan.

Nieuwe verkiezingen bieden op dit moment geen soelaas. Als de hele electorale campagne opnieuw moet worden opgestart, verliezen we nog maar eens kostbare tijd. Dat uitstel kunnen we missen als kiespijn - vergeef ons de woordspeling.

Niets zo erg als onzekerheid

In plaats van constructief te onderhandelen om België opnieuw op de rails te zetten, domineren politieke spelletjes en worden ‘ezelsstampen’ uitgedeeld. De Nationale Bank waarschuwde al dat we dringend een sterk beleid nodig hebben om de economische uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden, het begrotingstekort niet te laten ontsporen en de klimaatverandering aan te pakken. Om nog maar te zwijgen van het belabberde imago dat we onszelf als centrum van Europa in het buitenland hebben aangemeten.

Op bedrijfsniveau is er niets zo erg dan de politieke onzekerheid die er nu heerst. Wat zal de financiële impact zijn van het toekomstig federaal klimaatbeleid op onze ondernemingen? Welke investeringen zullen de ondernemingen zelf moeten doen en welke incentives zullen we van bovenaf krijgen? Welk mobiliteitsbeleid moeten we in onze organisaties incorporeren? Door de onzekerheid staan we figuurlijk stil. En stilstaan is achteruitgaan.

Onderhandelen zoals in een onderneming

Vandaar ons voorstel: voer de regeringsonderhandelingen zoals een onderneming wordt geleid. Waarbij eigenschappen als efficiëntie, daadkracht en empathie centraal staan. De wil om naar elkaar te luisteren moet primeren boven het haantjesgedrag en de ego’s die nu de richting aanwijzen. Alleen met die mentaliteit worden vooropgestelde deadlines gehaald en resultaten geboekt.

Toegegeven, ook in de bedrijfswereld is dat niet altijd vanzelfsprekend. De fixatie op het kortetermijndenken werkt in bestuursraden soms verlammend. Maar ondernemers zijn de laatste jaren toch overgeschakeld van controlerend naar vertrouwend leiderschap, waarbij zeker niet alleen winst wordt beoogd, maar ook het maatschappelijk belang gediend.

De leiders van ons land lijken zo ver nog niet: er heerst te veel schrik dat een volledig nieuwe weg inslaan electoraal genadeloos wordt afgestraft. Zelfs als die nieuwe weg het land vooruit zou helpen. Een pover beeld bovendien voor de toekomstige generaties van ondernemers, die de toekomst van ons land vormen. Zij krijgen in deze tijden geen goed voorbeeld van de normen en waarden die van belang zijn in politieke kringen, maar ook bepalend zijn in een zorgende maatschappij. Rond de tafel gaan met een open geest, bereid om alles op de schop te gooien en van een wit blad opnieuw op te bouwen, zou al een begin zijn. Als ondernemers daarbij kunnen helpen: wij zijn bereid.

Scandinavische landen als gidslanden

En waar blijven de vrouwen trouwens in de huidige onderhandelingen? Met de aanstelling van Sabine Laruelle als een van de nieuwe ‘rustbrengers’, is er alvast een eerste stap(je) gezet. Want na 270 dagen was er dringend nood aan meer diversiteit rond de tafel. Het is niet toevallig in de Scandinavische landen waar vrouwen meer betrokken worden in de politiek, dat verbondenheid, duurzaamheid en vertrouwen de economie ten goede komen. Studies van McKinsey Global Institute en Credit Suisse Research bewezen bovendien dat bedrijven met meer vrouwen in hoge functies beter presteren.

Dus, dierbare politici, neem die vrouwelijke touch mee naar de onderhandelingstafel en gooi de politieke spelletjes nu eindelijk eens overboord. Gebruik jullie frisse ondernemersblik om snel tot de broodnodige compromissen te komen, integreer vrouwelijke inzichten in de regeringsonderhandelingen en toon de guts om knopen door te hakken. Zo vermijden we nieuwe verkiezingen die ons nog meer zullen verdelen en ons nog meer kostbare tijd en geld zullen kosten. Laat ons eindelijk starten om onze economie klaar te maken voor 2030. Het land en zijn bedrijven zullen jullie dankbaar zijn.

Ondertekend door:

Luc Priem, ad-interim CEO van G4S, Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder UPSI-BVS, Ludovic Depoorter, Founder Haystack Consulting, Erich Reiter, Co-founder Say It Labs, Davy Demuynck en Kristof Vanfleteren, CEO’s ION, Johan Krijgsman, CEO Era Belgium, Rudy Denutte, Managing Director De Rocker Logistics, Jeroen Poels, CEO Deltaworx, Marc De Greef, Managing Director Prevent, Kris Cloots, CEO en Country Manager ISS Facility Services, Veerle Denaux, Managing Director FCM Travel Solutions, Jean-Jacques Delmée, CEO Eneco Belgium, Koen van den Bosch, Gedelegeerd Bestuurder Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw, Alexander de Beir, Managing Director ADM Wingfield, Stefan Geerkens, General Manager Bene, Dirk Lindemans, Managing Director Lindemans, Filip Dewaele, CEO Dewaele Vastgoedgroep, Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs, Hendrik Tanghe, CEO Henry Houser, Ingrid Stevens, bestuurder Leo Stevens & Cie Private Banking en bestuurder KMSKA, Frank Peeraer, CEO Fortuna Financial Group, Joachim Lauwers, Managing Director Destiny, Inge Geerdens, CEO CVWarehouse, Heidi De Pauw, Child Focus, Yves Vekemans, CEO Herculean Alliance, Sven Potvin, CEO Antonissen Development Group, Koert Van Espen, Managing Partner Apogado, Veerle Baert Moortgat, CEO Flanders Fashion Design International & Bestuurder Duvel Moortgat, Hans Van Heghe, CEO Knowliah