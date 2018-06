CEO Qatar Airways sluit vrouw aan het hoofd van vliegmaatschappij uit: "Het is een erg uitdagende job" jv

05 juni 2018

12u02

Bron: Bloomberg TV, Telegraph 1 Economie Een vrouw aan het hoofd van Qatar Airways, dat is nog niet voor morgen. Toch niet als het van de huidige CEO Akbar Al Baker afhangt. Hij zei dat enkel mannen opgewassen zijn tegen de zware uitdagingen van de job. Nadien volgde toch wat meer nuance.

Als kersverse voorzitter van de raad van bestuur van de International Air Transport Association (IATA) heeft Akbar Al Baker meteen van zich laten horen. Op een persconferentie na de jaarlijkse IATA-bijeenkomst in het Australische Sydney kreeg hij de vraag hoe luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten de vrouwelijke vertegenwoordiging de hoogte kunnen inkrijgen. Al Baker antwoordde dat dat bij Qatar Airways niet aan de orde was. "Natuurlijk moet het geleid worden door een man, want het is een erg uitdagende positie". Heel wat reporters moesten eens slikken.

De controversiële uitspraak valt nog ongelukkiger omdat de concurrentie de laatste jaren juist pogingen doet om meer vrouwen in de hogere echelons aan te stellen. Het Australische Qantas Airways heeft bijvoorbeeld 40 procent dames in het senior management. En het Nederlandse SkyTeam promoveerde onlangs Kristin Colvile, directeur bij Delta Airlines, tot CEO.

Bij de raad van bestuur van IATA zelf is er nog werk aan de winkel. Vorige week poseerde het gezelschap voor een groepsfoto. Tussen de 26 CEO's van luchtvaartmaatschappijen stond er welgeteld één vrouw: Christine Ourmières-Widener van het Britse Flybe.

Aan Bloomberg TV probeerde Al Baker daarna zijn visie te nuanceren. "Ik had het enkel maar over één individu, niet over het personeel in zijn geheel", zei hij. "Bij Qatar Airways is meer dan 33 procent van de werknemers een vrouw. We hebben vrouwelijke piloten en vrouwelijke vicevoorzitters. Er is geen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij Qatar Airways." Of dan toch ook een vrouwelijke CEO zou kunnen? "Als er een kandidate is, zal ik haar met plezier opleiden om mij op te volgen als CEO", besloot hij.