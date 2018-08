CEO Kinepolis: "Netflix is geen concurrent voor de bioscopen" SVM

23 augustus 2018

18u17

Bron: Belga 0 Economie Onlineplatforms zoals Netflix en Amazon Prime vormen geen concurrentie voor de bioscopen. Dat zei Kinepolis-CEO Eddy Duquenne bij de voorstelling van de halfjaarresultaten. Mensen vinden de gezamenlijke beleving van een bioscoop nog belangrijk, meent hij. Het aantal bioscoopbezoekers is op tien jaar proportioneel gedaald. Maar ze geven wel meer uit.

Om ervoor te zorgen dat mensen naar de cinema blijven komen, probeert Kinepolis de ervaring voor de bezoeker te verbeteren. Zo is er geïnvesteerd in zetels met extra confort, de zogenaamde 'cosy seats'. Bezoekers kunnen ook kiezen voor 4DX, een cinema-ervaring met bewegende stoelen en omgevingseffecten. Daarnaast wordt ook gedacht aan een 'stiltezaal' zonder snacks, drankjes of gsm's, aan vertoningen enkel voor vrouwen en aan 'escape rooms'.

Warm weer en WK boosdoeners

Kinepolis kreeg in het eerste semester van dit jaar 17,1 miljoen bezoekers over de vloer, 45,1 procent meer dan in de eerste helft van 2017. Dat is vooral te danken aan de expansie van de Belgische bioscoopgroep in Canada en Nederland. In België daalde het aantal bezoekers immers met 1,8 procent, van 3,96 miljoen bezoekers naar 3,88 miljoen. Boosdoeners waren onder meer het warme weer en het WK voetbal.

De totale opbrengsten van de bioscoopgroep stegen met 38,5 procent tot 221,8 miljoen euro. De opbrengsten uit de verkoop van tickets, dranken en snacks namen toe met 46,2 procent en stegen dus sneller dan het bezoekcijfer.

"'It takes two to tango'"

De bioscoopgroep heeft in totaal vandaag wereldwijd 95 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 833 schermen en meer dan 180.000 zitplaatsen. "De middelen zijn aan boord om verder te groeien. En de interesse is er ook. 'It takes two to tango', maar wij staan midden op de dansvloer", verklaarde Duquenne op de persconferentie.

"Maar we mogen niet beginnen denken dat we alles wel aankunnen omdat het in Canada is gelukt. Elke markt is anders, dus we moeten voorzichtig te werk gaan en grondig ons huiswerk maken." In de eerste plaats wordt in de overnamejacht gekeken naar landen waarin Kinepolis al actief is.

Ook België dus? "Daar wordt over nagedacht. In Wallonië bijvoorbeeld is er nog potentieel." Als gevolg van een beslissing van de Belgische Mededingsautoriteit mag Kinepolis pas vanaf 26 april 2020 nieuwe bioscoopcomplexen openen in ons land, zonder daarvoor expliciete toestemming te moeten vragen.